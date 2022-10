Ils sont accusés d’avoir détourné des primes de chômage partiel pendant la période de Covid. Onze hommes ont été mis en examen pour participation à un « vaste réseau de blanchiment » international estimé à plusieurs millions d’euros, a-t-on appris auprès du parquet de Rennes. Des sociétés françaises du bâtiment envoyaient des sommes, parfois « par centaines de milliers d’euros, vers des sociétés coquilles vides, également françaises, sans contrepartie apparente et à l’appui de fausses factures », a détaillé le procureur Philippe Astruc dans un communiqué.

« Ces sommes étaient ensuite redirigées par les « sociétés taxi » vers des comptes bancaires en Turquie ou en Chine, vers des sociétés notamment d’achats de véhicules ou des bijouteries, dans le but de récupérer des espèces », indique le magistrat, confirmant une information du quotidien Ouest-France.

Dix patrons de BTP interpellés

Le montant total du blanchiment est estimé à 12 millions d’euros. Plus de deux millions ont déjà été saisis « sur le patrimoine des personnes impliquées ». L’animateur de ce réseau, un homme de 41 ans né en Turquie et « inconnu de la justice », a été interpellé à son domicile dans l’Orne le 9 juin, et placé en détention provisoire après sa mise en examen.

Le 5 octobre, dix dirigeants des sociétés françaises du bâtiment mises en cause ont été interpellés notamment pour « travail dissimulé et blanchiment en bande organisée » lors d’une opération de police menée « simultanément dans les départements de l’Ille-et-Vilaine, du Val-d’Oise, de l’Oise et de la Mayenne. » Les dix hommes, dont certains étaient connus de la justice, notamment pour travail dissimulé, ont tous été placés sous contrôle judiciaire.