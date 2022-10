Il y a deux semaines, en revenant sur le chantier où il travaillait, un artisan de Toulouse découvre qu’il s’est fait voler son matériel d’une valeur de 2.200 euros. Une fois rentré chez lui, il a cherché sur le site marchand de Facebook, Marketplace, à racheter des outils d’occasion. Et au hasard des annonces, jeudi dernier, il tombe sur des outils qu’il reconnaît immédiatement puisque ce sont les siens. Il relève le profil du vendeur et appelle la police pour leur expliquer la situation.

Le lendemain matin, le vendeur est interpellé à son domicile. Chez lui, les forces de l’ordre vont trouver toutes sortes de disqueuses, perceuses et ponceuses. Le jeune homme de 20 ans va reconnaître en audition qu’il a écumé au cours de l’été les chantiers afin de voler ce type de matériel. Une autre victime a été identifiée et les enquêteurs cherchent à connaître les autres. En attendant, le voleur a été laissé en liberté et sera reconvoqué ultérieurement.