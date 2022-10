Dimanche soir, alors qu’il était absent de son domicile, un Toulousain a reçu une alerte lui indiquant que son vélo, censé être garé, était en train de se déplacer. Ni une, ni deux, il est retourné dare-dare chez lui, non loin du musée des Abattoirs, pour constater qu’il venait d’être cambriolé, son logement étant sens dessus dessous. Et son deux-roues ne se trouvait plus effectivement à la place où il l’avait laissé.

Résolu à retrouver la trace de son voleur, il a décidé de suivre le signal GPS du tracker de son vélo. Au bout de quelques minutes, il a repéré un homme marchant à côté de son deux-roues. Il a alors appelé la police et décidé de suivre le malfrat. Arrivés sur place, les membres des forces de l’ordre ont interpellé l’homme de 50 ans qui avait sur lui plusieurs objets tout juste dérobés. Ces derniers ont été restitués à leur propriétaire qui a porté plainte. Le cambrioleur, lui, a terminé sa soirée en garde à vue et s’y trouvait toujours ce lundi en début d’après-midi.