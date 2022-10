Les gendarmes d’Ille-et-Vilaine ont réalisé cette semaine un gros coup de filet dans une affaire de trafic de stupéfiants. Depuis plusieurs semaines déjà, les militaires de la brigade de Janzé enquêtaient sur un potentiel trafic de drogue dans le secteur de Vitré. Les investigations se sont poursuivies cet été et ont permis de mettre au jour « un réseau actif sur plusieurs communes du département organisant son approvisionnement régulier depuis les Pays-Bas », indiquent les gendarmes dans un communiqué.

Mardi, sous l’autorité du procureur de la République, une opération judiciaire a été menée et a débouché sur l’interpellation de neuf individus à Rennes, Chantepie, Janzé et dans d’autres commues d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Morbihan.

Deux individus placés en détention provisoire

Lors des perquisitions, les gendarmes ont mis la main sur 25 kilos de kétamine, 1,4 kilo de résine de cannabis, 2,18 kilos d’herbe et environ 3.000 cachets d’ecstasy. Plus de 100.000 euros en liquide ainsi que plusieurs armes à feu et des munitions de calibre 9 mm ont également été découverts.

A l’issue des gardes à vue, quatre hommes, âgés de 22 à 42 ans, ont été déférés vendredi devant le parquet de Rennes. Trois d’entre eux feront l’objet d’une comparution à délai différé le 19 décembre. En attendant l’audience, deux ont été placés en détention provisoire et le troisième sous contrôle judiciaire Dans cette affaire, six jeunes hommes âgés de 20 à 25 ans seront également convoqués devant le tribunal correctionnel le 29 septembre 2023.