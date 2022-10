La mère, la sœur et le frère de l’homme soupçonné du meurtre de son beau-fils de 7 ans à La-Seyne-sur-Mer (Var) ont été mis en examen pour « non-assistance à mineur en danger » et placés en détention provisoire, a annoncé vendredi le parquet de Toulon. Ils ont également été mis en examen pour « non-dénonciation de crime, abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit et non-dénonciation de mauvais traitements infligés à un mineur de 15 ans », a précisé à la presse le procureur, Samuel Finielz.

L’auteur présumé des faits, un homme de 34 ans qui n’est pas le père de l’enfant, avait été mis en examen mardi pour meurtre sur mineur de 15 ans et placé en détention provisoire.

Le petit garçon retrouvé mort chez sa mère

La mère du garçon, âgée de 32 ans et enceinte de cinq mois, avait été mise en examen pour non-dénonciation de crime et abstention volontaire d’empêcher un crime commis contre un mineur de 15 ans, ainsi que non assistance à mineur de 15 ans en danger et placé également en détention provisoire.









En annonçant mardi ces premières mises en examen, le procureur avait indiqué que des proches du compagnon auraient été présents au domicile de la victime les jours précédant le drame.

Le petit garçon avait été retrouvé mort au domicile de sa mère, dans la nuit du 12 au 13 octobre, après que celle-ci a appelé les secours. Une enquête pour homicide sur mineur de 15 ans avait alors été ouverte et confiée à la sûreté départementale.