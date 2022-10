Une magistrate du tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) a été victime, ce vendredi matin, d’une tentative de viol, apprend 20 Minutes de source policière. Les faits ont eu lieu vers 10h45, rue Ambroise Paré, non loin du tribunal.

Selon nos informations, un homme a d’abord tenté d’agresser sexuellement deux femmes qui sont parvenues à prendre la fuite rapidement. Il s’en est alors pris à une troisième femme et a tenté de la violer. La victime, qui est magistrate, s’est débattue et a appelé à l’aide. Finalement, des passants sont intervenus et ont maîtrisé l’homme en attendant l’arrivée des forces de l’ordre. La victime, choquée, a été prise en charge par les pompiers. Une enquête a été ouverte, confiée à la police judiciaire.