Deux hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire dimanche, après avoir été appréhendés sur le village des Eaux-Chaudes (Pyrénées-Atlantiques), au volant d’un véhicule contenant 512 kg de résine de cannabis, et deux kilos d’herbe de cannabis, indique ce jeudi le parquet de Rennes. Ils cherchaient à remonter vers La Rochelle (Charente-Maritime).





Quelque 512 kilos de résine de cannabis, et deux kilos d’herbe de cannabis, ont été saisis. - Jirs de Rennes

Une vaste opération menée conjointement par le parquet de Pau, la police judiciaire de La Rochelle et l’Office anti-stupéfiants de la police nationale, a été mise en place pour conduire à cette saisie et ces interpellations.

Information des autorités espagnoles

Tout est parti d'une information reçue il y a quelques jours des autorités espagnoles, indiquant que deux véhicules étaient sur le point de remonter en convoi d’Espagne, vers La Rochelle. Le convoi était composé d'un véhicule ouvreur, et d'un autre chargé en cannabis.

Le parquet de Pau ouvrait immédiatement une enquête préliminaire. « Le 12 octobre, un dispositif de surveillance était mis en place, indique Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes. Le véhicule ouvreur, appartenant à un Rochelais, était détecté et pris en filature par une partie des policiers du dispositif. » La police judiciaire mettait de son côté en place un dispositif pour l’intercepter à son arrivée à La Rochelle, « mais les deux occupants du véhicule parvenaient à s’enfuir ».

Placés en détention provisoire

Du côté des Pyrénées-Atlantiques, le véhicule « porteur de stupéfiants, volé et faussement immatriculé », était repéré le même jour à 20h20, et ses deux occupants interpellés au niveau du village des Eaux-Chaudes, dans la commune de Laruns en vallée d’Ossau, et placés en garde à vue. Il s’agit de deux hommes demeurant sur le secteur rochelais, de nationalité française, et âgés de 28 et 25 ans. Le parquet de Pau se dessaisissait alors de l’affaire, au profit de la JIRS (Juridiction interrégionale spécialisée) de Rennes, compétente sur le secteur de La Rochelle, et qui a ouvert une information judiciaire criminelle.

Les deux hommes, « connus de l’institution judiciaire », ont été déférés au parquet de Rennes dimanche dernier. Ils ont été mis en examen des chefs de « récidive d’importation illicite en bande organisée de produits stupéfiants, récidive de trafic de stupéfiants, récidive de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ou un délit et transport et détention, en contrebande, de marchandises prohibées dangereuses pour la santé ».

Ils ont été placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention conformément aux réquisitions du parquet.