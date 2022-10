Mardi, les tirs de chasseurs à proximité immédiate de la cour de récréation d’une école d’Amiens, dans la Somme, ont semé un vent de panique chez les élèves, obligeant les enseignants à les mettre en sécurité. Selon le Courrier picard, les parents d’élèves préparent une pétition pour demander l’interdiction de chasser aux abords de l’établissement.

Il y a eu deux incidents de ce type au cours de la journée de mardi. Le matin d’abord, alors que les enfants étaient en récréation, de nombreux tirs de fusils ont été entendus en provenance du champ en bordure duquel se trouve l’école. La mère d’un élève a assuré à nos confrères que « les chasseurs étaient à quelques mètres seulement, […] juste derrière le grillage de l’école ».

Des enfants apeurés et choqués

Deuxième alerte dans l’après-midi, alors que certains enfants de l’établissement participaient à un cross interécoles. Là encore, des tirs ont apeuré, et même choqué les élèves comme l’assure une autre mère de famille. Et si les policiers sont intervenus, si les enseignants ont mis à l’abri les enfants, les parents, eux, veulent aller plus loin. Ils comptent diffuser une pétition pour demander l’interdiction de la chasse aux abords de l’école.