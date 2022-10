Ce n’était pas forcément la journée du fair-play dans les rangs de certains supporteurs de la rencontre de Coupe de France entre Heillecourt (Meurthe-et-Moselle) et Uckange (Moselle) dimanche. Alors que le match arrivait à sa fin et qu’Heillecourt menait 3-1, tout a dégénéré. Les forces de l’ordre ont dû intervenir pour calmer des supporteurs mosellans excités, rapporte France Bleu Lorraine. Un supporteur mosellan, âgé de 32 ans, alcoolisé et armé d’une matraque télescopique allait être interpellé quand il a reçu le renfort d’une quinzaine de supporteurs d’Uckange qui ont tenté de s’opposer à son interpellation.

Match interrompu, puis définitivement arrêté, échauffourées dans le stade et à ses abords, tir de mortier contre gaz lacrymogène… Bilan, l’homme à la matraque et un autre supporteur ont été interpellés et la police compte plusieurs blessés dans ses rangs. En attendant d’être jugés, Ils font l’objet d’un contrôle judiciaire et ne peuvent plus assister aux matchs d’Uckange.