L’affaire de la passagère interpellée avec une valise de 20 kg de cocaïne, le 3 octobre, à l’aéroport de Blagnac a marqué les esprits. Mais cette saisie n’est pas le seul coup porté ces derniers temps aux trafiquants de drogue par la direction des douanes de Toulouse.

Le 27 septembre, ses agents ont aussi intercepté une voyageuse brésilienne, en provenance de Sao Paulo, via Amsterdam, en possession a priori de trois bouteilles d’alcool. Sauf que les bouteilles en verre contenaient en fait près de 5 kg de cocaïne liquide.

Réservoir « plein » et camion frigorifique

Même région, autre lieu, les douaniers ont fait aussi deux belles prises dans l’Aveyron, du côté du viaduc de Millau. La première le 21 septembre quand ils ont inspecté un « ensemble routier » en provenance du Maroc et passé par l’Espagne. C’est le réservoir qui a intrigué le chien spécialisé. Et pour cause, il contenait 120 kg de pollen de cannabis, très concentré en principes actifs. A au moins 10 euros le gramme à la revente, les passeurs transportaient une cargaison à plus d’1,2 million d’euros.









Grosse perte aussi, le lendemain au même endroit pour le camion frigorifique qui transportait « dix valises marocaines », soir 327 kg de pollen de cannabis en tout. Un pactole à plus de trois millions d’euros qui n’arrivera jamais à destination.