Un peu plus d’un mois après le meurtre à Pornic (Loire-Atlantique) d’un homme de 66 ans, attaqué par deux cambrioleurs qu’il venait de surprendre, deux hommes ont été interpellés lundi par la gendarmerie. Ces deux individus sont âgés de 19 et 20 ans et déjà connus de la justice pour plusieurs délits. Placés en garde à vue, ils sont soupçonnés d’être les auteurs des coups mortels, rapporte Le Parisien. Les enquêteurs sont parvenus à les identifier grâce à une photo que la victime avait prise.

L’agression était survenue alors que la victime, qui faisait partie d’un groupe de « voisins vigilants », avait repéré une voiture suspecte devant une maison dont les propriétaires étaient absents. Le sexagénaire avait ensuite tenté de bloquer le véhicule et de photographier les deux personnes à bord. Le retraité avait été poignardé à plusieurs reprises et avait reçu des coups de marteau au niveau du crâne, avant de décéder quelques jours plus tard à l’hôpital.

Son épouse, à ses côtés le jour du drame, avait également été violentée. La voiture photographiée était un véhicule volé retrouvé, après l’agression, incendié à Nantes. L’un des deux suspects réside dans le quartier nantais des Dervallières.