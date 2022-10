La championne paralympique Cécile Hernandez a déposé plainte après avoir été victime d’une agression sexuelle à Paris. Elle s’était rendue dans la capitale pour participer à un gala caritatif. Elle s’en est émue sur les réseaux sociaux, expliquant comment elle s’était retrouvée dans la rue après avoir été déposée devant son hôtel par un taxi.

« Arrivée devant l’établissement, j’ai sonné pour qu’on ouvre la porte, la sonnette ne marchait pas et personne derrière le desk, j’ai insisté en vain et au même moment, un homme est arrivé et m’a agressée, détaille-t-elle sur Instagram. Il aurait pu me voler mon sac, mes bijoux, mon téléphone… mais ses intentions étaient toutes autres. Cet individu a eu des propos déplacés, des gestes déplacés pendant plusieurs minutes qui m’ont paru une éternité. J’ai dû taper dans les portes vitrées pour qu’on m’ouvre enfin. Je suis profondément choquée. »

« Que ce que j’ai vécu ne se reproduise pas »

Après avoir hésité à en parler, elle a finalement décidé de « tout raconter dans les moindres détails afin de porter plainte et pour cet individu soit arrêté. L’agression a été filmée par la caméra de surveillance et j’espère qu’on pourra mettre cet individu hors d’état de nuire. Pour que ce que j’ai vécu ne se reproduise pas. »





View this post on Instagram A post shared by CECILE HERNANDEZ (@cecilehernandezathlete)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Victime d’une sclérose en plaques, Cécile Hernandez est devenue championne paralympique de snowboard cross aux JO d’hiver de Pékin en 2022. La Perpignanaise a également été sacrée à trois reprises aux championnats du monde handisport en cross et en slalom.