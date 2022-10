Trois jeunes hommes, deux mineurs et un majeur, ont été interpellés par les policiers municipaux et placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés d’être les auteurs d’une agression sauvage dont a été victime un adolescent âgé de 16 ans. Attirée dans un traquenard par une connaissance, la victime a été rouée de coup et violemment frappée à la tête, notamment alors qu’elle gisait au sol.

L’agression ultra-violente a été filmée par l’un des protagonistes. Elle s’est déroulée à Nîmes, à proximité du centre-ville. Le jeune homme a ensuite été abandonné dans la rue alors qu’il gisait sur le sol, nez et dents cassés. Le trio est reparti semble-t-il sans lui dérober le moindre effet personnel.

L’auteur des coups est connu des services de police

Hospitalisée dans la préfecture gardoise, la victime s’est vue accorder trois jours d’ITT. Connu des services de police, le majeur, qui semble être l’auteur des coups sur la vidéo, devait notamment être auditionné dans la semaine au commissariat de Nîmes dans le cadre d’une autre affaire.

Les enquêteurs de la sûreté départementale cherchent désormais à comprendre les raisons de cette sauvage agression.