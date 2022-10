Un appartement de la Seynes-sur-Mer (Var) a été le théâtre d’une sinistre et dramatique histoire. C’est dans ces murs qu’un enfant de 7 ans est mort dans la nuit de mercredi à jeudi après avoir subi à répétition les coups portés vraisemblablement par son beau-père. Ce dernier, soupçonné d’avoir commis ces violences, a été arrêté ce dimanche à Brignoles, une ville située à une cinquantaine de kilomètres de l’appartement, a rapporté France Bleu. Une information également confirmée par Var Matin.

Selon la radio publique, le petit garçon a subi véritable calvaire. Déjà maltraité et battu, il souffrait d’une fracture du bassin, une lésion non soignée pour ne pas éveiller les soupçons et déjà occasionnée par les coups de son beau-père.









C’est la mère du petit qui a fini par donner l’alerte ce jeudi après le nouvel épisode de violence de « son conjoint », provoquant sa fuite dans l’arrière-pays. Une « cavale » qui a donc pris fin ce dimanche. Celle-ci a été placée a été mise en examen vendredi, pour des faits, sur mineur de moins de 15 ans, d’homicide, de non-dénonciation de crime et d’abstention de porter secours, a rapporté France 3. Ce lundi, la sœur et la mère du suspect, présentes à ses côtés aux moments des violences, ont également été placées en garde à vue.