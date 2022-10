Les sapeurs-pompiers sont intervenus, samedi, près d’Avène (Hérault), dans les hauts cantons, pour porter secours à quatre randonneurs perdus dans la forêt.

Selon le Service d’incendie et de secours du département, les quatre promeneurs, qui ont pu être rapidement localisés, étaient « fatigués » et « déshydratés ». Ils ont été récupérés et pris en charge, sains et saufs, par l’hélicoptère de la gendarmerie.

Le même jour, une femme, âgée de 56 ans, a, elle aussi, été prise en charge par les secours, alors qu’elle était totalement perdue dans la forêt, près de Bandeau-Bouldoux (Hérault). Selon les sapeurs-pompiers, elle marchait depuis trois heures, et il ne lui restait qu’un peu d’eau, et 5 % de batterie sur son téléphone portable.