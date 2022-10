Peu avant 14 heures dimanche après-midi, les secours ont dû intervenir pour venir en aide aux deux occupants d’une voiture accidentée, dans le quartier de l’Elsau à Strasbourg. Plus précisément rue Martin Schongauer, le long de la ligne B du tramway. Le conducteur de la voiture et son passager sont grièvement blessés, indique un rapport du Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin (SDIS 67).

Toujours selon le rapport des sapeurs pompiers, la voiture serait seule en cause. Le conducteur a percuté un lampadaire, un poteau faisant également office de maintien de la caténaire qui alimente le tramway. Les deux blessés ont été conduits en urgence absolue au CHU de Hautepierre à Strasbourg alors que la ligne B du tramway était neutralisée pendant près d’une heure pour des vérifications.