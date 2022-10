L’ostréiculteur se pensait sans doute tranquille, loin de tout… Ce vendredi, les autorités ont mis la main sur seize tonnes d’huîtres élevées sur un parc ostréicole illégal dans la réserve naturelle du Banc d’Arguin, sur le bassin d’Arcachon. L’opération s’est effectuée sous l’autorité de la Vice-procureure de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux précise la préfecture de la Gironde. La valeur de la saisie est estimée à environ 100.000 euros.









Perturbations sur le milieu

Ce parc avait été installé sans aucune autorisation dans une zone très fragile. « L’installation de structures ostréicoles en dehors des zones autorisées entraîne des perturbations sur le milieu (hydrodynamisme, sédiments) et les espèces susceptibles de le coloniser (zostère, mollusques bivalves filtreurs, oiseaux tels que la Barge rousse, l’Huîtrier Pie, le Pluvier argenté, le Gravelot à collier interrompu, les goélands et les mouettes) », précise la préfecture dans un communiqué.

Seules trois zones d’implantations sont possibles pour les activités ostréicoles pour une surface cumulée maximale de 45 hectares et pour une durée de cinq ans renouvelables. Depuis 2018, 225 autorisations ont été délivrées à 142 ostréiculteurs.

La marchandise a été saisie et le parc implanté illégalement devra être démonté dans un délai contraint. Le tribunal statuera sur la peine du contrevenant et le devenir des produits saisis. Il encourt six mois d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende.