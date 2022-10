Un mois après le décès d’un jeune homme de 22 ans, un autre détenu a été retrouvé mort dans sa cellule au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin, a-t-on appris auprès du procureur de la République de Rennes. C’est son co-détenu qui a fait la macabre découverte lundi matin lorsqu’il s’est réveillé. « Une réanimation a été tentée en vain par l’équipe de surveillants pénitentiaires », précise Philippe Astruc. Âgée de 33 ans, la victime était d’origine marocaine. L’homme était incarcéré depuis janvier et devait purger deux peines d’emprisonnement de huit mois chacune pour des faits de violences aggravées.

Les causes de son décès ne sont pour l’heure pas précisément établies même si l’autopsie a mis en lumière l’absence de lésion traumatique pouvant témoigner de l’intervention d’un tiers. « L’hypothèse d’un décès pour cause médicale est privilégiée », souligne le procureur de la République de Rennes, précisant que des analyses complémentaires ont été ordonnées.

Une enquête après la mort d’un détenu en septembre

Dans la nuit du 11 au 12 septembre, un jeune homme de 22 ans avait déjà été retrouvé inanimé dans sa cellule à la maison d’arrêt de Rennes-Vezin. Il était décédé une heure plus tard sans qu’on ne connaisse pour l’instant les causes de sa mort. Pour faire toute la lumière sur ce drame, une enquête administrative a été réclamée par le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti et confiée à l’inspection générale de la justice.

La compagne de la victime avait également déposé plainte pour « homicide involontaire, non-assistance à personne en danger et délaissement d’une personne qui n’était pas en mesure de se protéger en raison de son état physique et psychique. » Quelques jours avant sa mort, le jeune homme avait exprimé « sa détresse psychologique », selon son avocat.