Les gendarmes de Grasse ont interpellé cinq personnes, dont une était activement recherchée pour « tentative d’assassinat », et saisi près de 400 kg de résine de cannabis, a indiqué le parquet de Grasse ce jeudi.

Une enquête préliminaire portant sur un trafic de stupéfiants avait mené jusqu’à une maison identifiée comme un « point de deal » sur la commune de La Roquette-sur-Siagne, située entre Cannes et Grasse. Dans cette habitation, la brigade de recherches de gendarmerie de Grasse a découvert mardi 99 kg de résine de cannabis et 24.000 euros. 281 autres kg ont été retrouvés dans un véhicule situé à proximité.

Des suspects d’origine espagnole et colombienne

Cinq personnes « majeures » ont été interpellées et placées en garde à vue, dont une de nationalité espagnole et une autre de nationalité colombienne, toutes deux résidant habituellement en Espagne, a détaillé le parquet. L’un des cinq suspects était recherché depuis avril 2021 en vertu d’un mandat de recherche décerné à son encontre pour « tentative d’assassinat » et d’un mandat d’arrêt pris il y a trois semaines.





Les cinq gardes à vue ont été prolongées et une présentation devant un juge d’instruction est envisagée vendredi dans la journée. Le parquet précise que la brigade de recherches de Grasse poursuit l’enquête avec le soutien de la section de recherches de Fréjus.