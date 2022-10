Vendredi dernier, les douaniers ont pu intercepter un go fast au péage de Chamant, dans l’Oise, alors qu’il tentait de rejoindre la région parisienne depuis la Belgique. A l’intérieur du véhicule, ils ont découvert de grosses quantités de diverses drogues, dont la valeur est estimée à 13 millions d’euros, a-t-on appris auprès du parquet de Senlis.

Le véhicule suspect a été contrôlé alors qu’il se présentait au péage de Chamant, aux alentours de minuit. A cet endroit, les douaniers n’interviennent pas par hasard, l’autoroute A1 étant l’axe privilégié par les trafiquants de stupéfiants pour acheminer leur marchandise depuis les Pays-Bas ou la Belgique vers le nord de la France ou la région parisienne. Et cette fois encore, les fonctionnaires ont vu juste.

De la cocaïne et de la kétamine

A l’intérieur de la voiture immatriculée en France et conduite par un homme de nationalité indienne, les douaniers ont retrouvé « huit cartons contenant des pains et des sachets thermosoudés ». Il s’agissait de 59 kg de cocaïne et 152 kg de kétamine, « un produit psychotrope pour la médecine humaine et animale. » Soit un chargement de 211 kg de stupéfiants pour une valeur « estimée à près de 13 millions d’euros sur le marché illicite. »

Le conducteur du véhicule a été interpellé. Une information judiciaire a été ouverte et les investigations ont été confiées aux enquêteurs de la police judiciaire de Creil.