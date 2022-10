Samedi dernier, aux alentours de 5h40, le personnel du PC sécurité du tribunal judiciaire de Bordeaux a découvert à l’intérieur de l’atrium, le corps sans vie d’un jeune homme âgé de 21 ans à la suite d’une chute mortelle.

« Les raisons de cette intrusion et les circonstances précises de l’accident font toujours l’objet d’une enquête pénale en recherche des causes de la mort » indique ce mardi le parquet de Bordeaux à 20 Minutes.

Que s’est-il passé ?

« Il est établi que la victime avait passé la soirée du vendredi 7 octobre avec des amis, dans un restaurant du centre-ville où il aurait consommé des boissons alcoolisées » indique ce mardi le parquet de Bordeaux. Dans la nuit, il se séparait de ses amis et, « entre 4 heures et 4h30 du matin, il escaladait la façade extérieure du tribunal judiciaire, cours d’Albret, pour rejoindre la coursive entre le dernier étage de l’édifice et la toiture où il demeurait un long moment avant de chuter dans l’atrium vers 5h30. »

Qui était la victime ?

Selon les premiers éléments de l’enquête, « il apparaît que ce jeune homme, demeurant à Bordeaux, s’adonnait à la pratique de l’escalade sur des sites urbains d’envergure. » Sa décision d’escalader le tribunal judiciaire de Bordeaux « pourrait donc s’inscrire dans cette pratique ». A aucun moment, « il n’a pénétré dans les locaux du tribunal », précise le parquet.

Qu’est-ce qui a provoqué la chute du jeune homme ?

On ne connaît pas encore les circonstances exactes de l’accident. Une autopsie a été ordonnée « afin d’établir si ce jeune homme a chuté à la suite d’un problème médical ou par accident. »

Cet accident peut-il remettre en cause la sécurité du tribunal ?

Le site du tribunal judiciaire bénéficie d’une surveillance vidéo 24h/24, et sept jours sur sept, reliée à un pôle central de sécurité installé au sein même de l’îlot judiciaire. « C’est ce qui a d’ailleurs permis l’intervention rapide de ses agents puis des secours, sans que ces derniers puissent sauver la jeune victime. »

La sécurité du bâtiment « fait l’objet depuis toujours d’une attention constante » insiste le parquet de Bordeaux. Ainsi, les accès sur l’îlot judiciaire « ont été renforcés et de nombreuses grilles installées pour dissuader et empêcher toute intrusion dans les bâtiments. » Toutefois, « ce dramatique accident fera bien évidemment l’objet d’une analyse approfondie afin d’identifier de nouveaux moyens utiles à renforcer encore la sécurité du site. »