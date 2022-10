Il avait rendez-vous sur un parking d’un supermarché de Lorient (Morbihan) pour leur vendre 200 grammes de cannabis. Il n’en aura pas eu le temps. Ce jour de novembre 2021, ce jeune habitant de Pontivy avait été jeté dans le coffre d’une voiture avant d’être transporté dans un quartier de Lanester où il avait fait l’objet de violences. Séquestrée, la victime avait été sauvée par un pêcheur qui avait mis en fuite les agresseurs en s’approchant du petit groupe. Le cannabis avait été dérobé, tout comme les clés de voiture et le téléphone de la victime.

Un peu moins d’un an après les faits, trois suspects ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Lorient, comme le rapporte Ouest-France. Le plus âgé, un homme de 27 ans, a écopé de quatre ans de prison dont un avec sursis probatoire. Déjà en détention, il compte 28 mentions à son casier judiciaire, précise le quotidien. Un autre mis en cause a écopé de trente mois de prison et un troisième à dix-huit mois. Le quatrième suspect, mineur, sera jugé devant un tribunal pour enfants. Quant à la victime, elle a également été condamnée pour trafic à douze mois de prison dont la moitié avec sursis.