Les images de la scène sont terribles. Le choc a été tel que les voitures ont été pulvérisées. A Montauban-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), un accident de la route a coûté la vie à deux jeunes hommes dimanche matin et fait quatre blessés. Alertés un peu avant 6h30, les pompiers n’ont rien pu faire pour sauver les conducteurs des deux voitures impliquées dans cette collision frontale. En arrêt cardiorespiratoire, un jeune homme âgé de 21 ans et un autre âgé de 25 ans ont perdu la vie sur la départementale 29.

Trois autres jeunes victimes ont été grièvement blessées et transportées en urgence absolue vers les hôpitaux de Rennes. Une dernière jeune victime a été plus légèrement blessée et transportée en urgence relative. Présente sur la place, la gendarmerie a ouvert une enquête pour tenter de déterminer les circonstances de ce drame. D’après les premières constatations, les deux groupes de jeunes rentraient de soirée. Des analyses toxicologiques ont été pratiquées.