Le drame s’est déroulé jeudi soir près de la base aéronavale de Lann-Bihoué à Quéven près de Lorient (Morbihan). Vers 22h30, un motard d’une quarantaine d’années qui était arrêté à un feu rouge a été violemment percuté par une voiture qui arrivait par-derrière, rapporte Le Télégramme. Projetée sur plusieurs mètres, la victime est décédée.

Après l’accident, le conducteur a abandonné son véhicule sur place et pris la fuite à pied. Juste avant le drame, il avait été pris en chasse par la brigade anticriminalité alors qu’il roulait à toute vitesse et multipliait les infractions. Après une nuit de cavale, l’individu a été interpellé ce vendredi matin et placé en garde à vue. Selon le quotidien, il roulait sans permis de conduire.