Mercredi, à Hazebrouck, dans le Nord, deux individus ont été interpellés après avoir commis un vol dans un supermarché Carrefour. En guise de butin, point d’appareils high-tech ni de denrées onéreuses, mais des préservatifs et du gel lubrifiant en très grand nombre.

Ce sont les vigiles du magasin qui ont reconnu le couple, un homme de 35 ans et une femme de 63 ans de nationalité roumaine, sûrs de les avoir vus commettre un vol en juillet dernier dans ce même magasin racontent nos confrères de la Voix du Nord.

Elle planquait le butin sous ses jupes

Amenés dans une pièce à l’abri des regards pour procéder à leur fouille, les deux suspects n’étaient en effet pas sortis les mains vides. La femme surtout. C’est sous ses jupes qu’elle dissimulait fort à propos le produit de son larcin, constitué de préservatifs et de gel lubrifiant. Au déballage, il y en avait pour plus de 600 euros de marchandise.

Quel était le projet de ce couple en dérobant ainsi autant d’accessoires dont l’usage laisse peu de place au doute ? Mystère. Toujours est-il que les deux coquins ont été placés en garde à vue.