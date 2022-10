Sa disparition est jugée inquiétante par les gendarmes. Un appel à témoins a été lancé pour tenter de retrouver Youna Prado. Agée de 16 ans, l’adolescente a été vue pour la dernière fois sur le secteur de Plescop près de Vannes (Morbihan) dimanche. Elle n’a depuis plus donné signe de vie. De corpulence, elle mesure 1,58 mètre et a les cheveux mi-longs et châtains foncés.





Au moment de sa disparition, elle portait des habits foncés dont un sweat gris à capuche et des baskets de couleur violet. Toute personne ayant des informations sur cette disparition est invitée à contacter la gendarmerie de Saint-Avé au 02.97.53.47.55.