Règlement de compte ? Dispute à la sortie d’une boîte de nuit ? Toutes les hypothèses étaient posées sur la table et ont poussé les enquêteurs à rester discrets, rapporte l’Est Républicain. Dimanche matin, un jeune homme de 21 ans, a été découvert mort sur une route départementale des Vosges, à hauteur de la petite commune de Socourt, au sud de Nancy où il résidait. La victime revenait à pied d’une discothèque.

Les gendarmes et les techniciens en identification criminelle avaient retrouvé des débris de voiture près du corps. Grace à l’exploitation des caméras de vidéosurveillance, ces derniers ont pu identifier un véhicule et sa conductrice. Une octogénaire qui s’était levée tôt pour aller chercher du pain. Mais persuadée d’avoir heurté du gibier, elle aurait continué sa route avant de rentrer chez elle, précisent nos confrères. Elle sera poursuivie pour homicide involontaire et délit de fuite.