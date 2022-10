Une étudiante de 24 ans a été condamnée par le tribunal correctionnel de Montpellier à ne plus entrer dans l’église Saint François d’Assise. Un lieu de culte situé place Carnot, dans la préfecture de l’Hérault. Une condamnation surprenante pour une raison qui l’est tout autant : à trois reprises, en l’espace de quelques jours, la jeune femme s’est présentée dans l’église afin de réclamer que les cloches… cessent de sonner.

Extrêmement vindicative, elle est entrée dimanche à 11h30 pendant l’office pour menacer le prêtre et les fidèles de mettre le feu à l’église si ses désirs n’étaient pas exaucés. Prenant ces menaces au sérieux devant l’attitude de plus en plus belliqueuse de l’étudiante, le prêtre a finalement décidé d’alerter la police.