L’amour lui aurait fait prendre la tangente. Celle du centre de détention d’Oermingen (Bas-Rhin) dans lequel il était détenu pour des violences aggravées, rapportent les Dernières Nouvelles d’Alsace. Agé de 20 ans, le détenu a en effet profité d’une permission de sortie pour assister sa petite amie qui allait accoucher dans la région lyonnaise. Deux jours plus tard, il s’est à nouveau présenté au centre de détention alsacien.

Jugé donc à nouveau lundi en comparution immédiate, le jeune homme, qui était libérable en mars prochain, a indiqué qu’il était préoccupé par une grossesse compliquée et a reconnu ne pas avoir pris la bonne décision, précisent encore nos confrères. La justice a estimé qu’il reconnaissait son erreur et qu’il avait assumé la responsabilité de ses actes en revenant au centre de détention. Et a finalement été condamné à six mois de prison ferme.