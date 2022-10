Ils seront jugés en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Brest (Finistère) ce mardi. Une mère et son fils ont été interpellés jeudi dans le cadre d’une enquête pour des faits de violences et de séquestration, rapporte Le Télégramme. La victime est une jeune femme de 22 ans, respectivement la fille et la sœur des suspects. N’appréciant guère l’homme avec qui elle venait de se marier, la mère et son fils auraient enlevé la jeune femme au domicile de son compagnon en milieu de semaine.

La victime aurait ensuite vécu un véritable calvaire et aurait été violentée et tondue par les membres de sa famille. Selon Ouest-France, elle a tout de même réussi à contacter des amis via les réseaux sociaux pour les alerter de la situation. Ces derniers ont ensuite prévenu les forces de l’ordre qui sont intervenues au domicile familial. A l’issue de leur garde à vue, la mère et son fils, qui nient les faits, ont été placés en détention provisoire.