Un adolescent de 13 ans a été blessé par un chasseur, samedi en début d’après-midi, à Annequin, dans le Pas-de-Calais, ont indiqué les pompiers, évoquant un « accident de chasse ».

Plombs à l’abdomen et au visage

Le jeune homme, qui se trouvait près d’un champ, a reçu « des plombs au niveau de l’abdomen et du visage à la suite d’un tir accidentel d’un chasseur », a précisé le service départemental d’incendie et de secours. Il a été transporté vers le centre hospitalier le plus proche, à Lens. Ses jours ne sont pas en danger.

Un jeune homme de 16 ans, suspecté d'être l'auteur du tir, est recherché par la police dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet de Béthune pour blessure avec arme, selon France Bleu.