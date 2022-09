Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes du décès. Le corps d’un lycéen de 15 ans a été retrouvé sans vie, tôt ce jeudi matin, dans la cour du Centre International de Valbonne, un établissement public qui regroupe un collège, un lycée et des classes préparatoires près d’Antibes et où il était inscrit en classe de Seconde.

Ce sont des personnels du service de la restauration qui auraient lancé l’alerte vers 6 heures du matin. Selon des sources concordantes, le lycéen portait un sac rempli de bombes de peinture. Aurait-il été victime d’un accident ? A ce stade, aucune autre information n’a été communiquée. « Les circonstances de sa mort restent à éclaircir », confirme Renaud Muselier, le président de la région Paca, collectivité compétente dans les lycées.

Un accompagnement psychologique lancé

« Une cellule psychologique se met en place pour accompagner le mieux possible les élèves et les équipes éducatives dans ce drame », a également précisé l’élu, qui adresse « toutes [ses] condoléances à la famille du jeune homme décédé ».

En novembre 2020, le Centre international de Valbonne avait déjà été secoué par la mort d’un étudiant d’une vingtaine d’années, dont le corps avait également été retrouvé dans l’enceinte de l’établissement. La thèse du suicide avait alors été privilégiée.