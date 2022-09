« A un moment, je me suis dit que j’allais mourir mais je me suis accrochée et j’ai pensé à mes petits-enfants. » Toujours en convalescence, Odette, 76 ans, raconte ce jeudi à Nice-Matin son infernal voyage du 22 juillet. Cet après-midi-là, la retraitée azuréenne a parcouru plus de 4 km sur le marchepied du train des Pignes, qui serpente dans les vallées des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence, un bras bloqué dans une porte automatique.

"J'ai eu peur d'être amputée": traînée sur plus de 4km par le train des Pignes cet été, Odette raconte son terrible accident https://t.co/yDj8iJhIaJ pic.twitter.com/yiKwhpaJKn — Nice-Matin (@Nice_Matin) September 29, 2022



Grièvement blessée aux jambes par les obstacles qu’elle a croisés le long des rails, la septuagénaire poursuit des soins à l’hôpital et des séances de rééducations pour pouvoir remarcher. Opérée d’une fracture ouverte tibia péroné à gauche et d’une fracture de la malléole à la cheville droite, elle raconte avoir « eu peur d’être amputée ».

Le contrôleur « m’a complètement oubliée »

Mais alors que s’est-il passé ce jour-là ? Montée dans le train à Nice, elle devait rejoindre Saint-Martin-du-Var, quatre arrêts plus loin. Fragile et circulant avec une béquille après s’être déjà cassé le coude en 2021, la grand-mère dit avoir sollicité le contrôleur pendant le trajet pour l’aider à quitter le wagon. « Il m’a complètement oubliée. Un jeune avec des écouteurs, que j’ai sollicité, ne m’a pas entendu. Du coup, j’ai commencé à descendre comme j’ai pu. Les portes automatiques se sont refermées sur mon bras droit, le caddie est resté l’intérieur et le train a démarré », explique-t-elle au quotidien régional.

Le train s’arrêtera finalement plus de 4 km plus loin, un peu avant la gare de Plan-du-Var. Pourquoi tant de temps après ? Y a-t-il une défaillance technique ? Quelles sont les responsabilités ? Une enquête est toujours en cours.