Après plusieurs renvois, son procès a enfin eu lieu. Depuis lundi, un homme de 38 ans, surnommé le « Chinois », était jugé devant le tribunal de Lorient pour un important trafic de cocaïne entre janvier 2018 et juin 2020, rapporte Le Télégramme. Menant un grand train de vie alors qu’il était pourtant sans emploi, l’accusé avait pris l’habitude d’exhiber sa richesse sur les réseaux sociaux. « Le mis en cause s’affichait au volant de voitures de luxe et exhibait des liasses de billets », indiquait alors Stéphane Kellenberger, procureur de la République de Lorient.

Il avait été interpellé avec une quinzaine de personnes lors d’un vaste coup de filet mené en juin 2020. Lors des perquisitions, trois kilos de cocaïne, plus de 100.000 euros en liquide et plusieurs voitures de luxe avaient été saisis à son domicile.

Cinq autres prévenus condamnés

Lors de l’audience, le « Chinois », déjà condamné dans le passé pour trafic de stupéfiants, a tenu à minimiser son rôle dans le trafic, se présentant juste comme un petit trafiquant. Le tribunal n’a pas été convaincu et l’a condamné à douze ans de prison ferme.

Les cinq autres prévenus jugés dans cette affaire ont été condamnés à des peines allant de huit mois de prison avec sursis à quatre ans ferme.