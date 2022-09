Dans l’après-midi de lundi, au moment de récupérer ses enfants à l’école, une femme de 35 ans est décédée. D’après les informations de Nice-Matin, elle s’est effondrée près de l’établissement scolaire Ray-Gorbella, dans un quartier au nord de Nice, d’où ses trois enfants sortaient.

Les gestes de premiers secours prodigués par les parents, enseignants et agents municipaux puis par les sapeurs-pompiers et le Samu pendant une heure n’ont pas réussi à réanimer la jeune femme.

Selon les propos de Karine Beauvais, inspectrice de l’Education nationale, recueillis par le quotidien local, « une cellule d’écoute psychologique a été mise en place immédiatement pour les enfants, les personnels de l’Éducation nationale et de la mairie et, au cas par cas, pour les parents. On accompagnera au plus près la famille dont les trois enfants sont scolarisés dans cette école. »