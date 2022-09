Une tentative de cambriolage a viré au drame samedi à Lannion (Côtes-d’Armor). Dans la soirée, un jeune homme de 22 ans fortement alcoolisé a tenté de forcer la porte de garage d’une maison pour voler une moto, rapporte Le Télégramme. N’y parvenant pas, l’individu a fait le tour de la propriété pour trouver une autre porte. Il s’est alors retrouvé nez à nez avec le propriétaire et son fils.

Une bagarre a éclaté entre les protagonistes et le cambrioleur a sorti un couteau, poignardant le père de famille à la gorge avant de prendre la fuite. Selon le quotidien, la victime se trouve toujours dans un état préoccupant. Déjà condamné en mars pour port d’arme et vol avec violence, le jeune homme a été mis en examen lundi pour tentative de meurtre et tentative de vol avec effraction en récidive avant d’être écroué.