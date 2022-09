Alors que le nombre d’exilés ayant effectué la périlleuse traversée de la Manche depuis le début de l’année, la police du Pas-de-Calais a annoncé avoir empêché plusieurs tentatives de traversées de migrants vers l’Angleterre dans la nuit de jeudi à vendredi.

La barre des 30.000 personnes tentant la traversée a en effet été dépassée, selon des chiffres du ministère britannique de la Défense. Soit d’ores et déjà, à trois mois et demi de la fin de l’année, plus élevé que le total des traversées effectuées en 2021. Un triste record.

Des passeurs mis en échec

Dans un tweet vendredi, la police a annoncé « la nuit dernière à Ambleteuse, Marck et Wimereux, avoir mis en échec » trois tentatives de traversées maritimes clandestines de migrants vers l’Angleterre. « Le matériel nautique a été appréhendé » . Une quarantaine de migrants ont été stoppés dans leur tentative à Ambleteuse, 70 personnes à Marck, 25 à Wimereux, et un autre groupe de 28 personnes a été surpris au Touquet, a précisé la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP 62).

Déjà la nuit précédente, à Sangatte et sur l’autoroute A16, les policiers avaient intercepté « deux véhicules chargés de matériel nautique et de 70 migrants, selon la DDSP. Ces interventions succèdent également au démantèlement la semaine dernière d’une filière irako-kurde de passeurs de migrants vers la Grande-Bretagne et d’une grosse saisie de matériel nautique dans la banlieue de Lille (dont 13 bateaux pouvant transporter 50 migrants chacun, 14 moteurs et 700 gilets de sauvetage).