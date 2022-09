Vendredi, en début d’après-midi, une trentaine de résidents d’un Ehpad situé à l’est de Nice ont été évacués à cause d’un incendie qui s’est déclenché au sous-sol de l’établissement. D’après le service département d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes (Sdis 06), 14 engins et 37 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour éteindre ce feu qui a touché une voiture en stationnement.

Un local du sous-sol a été sinistré, et les opérations de désenfumage ont duré plusieurs heures, a indiqué le Sdis 06. En fin d’après-midi, les résidents ont pu regagner leur hébergement. Aucune victime ne serait à déplorer.