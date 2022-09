Il est parti dans le secret le plus complet. Un homme, décédé à l’hôpital Minjoz de Besançon mi-mai, a été inhumé le 31 du même mois. Sans famille ni personne. Au frais de la mairie qui assure aujourd’hui ne pas avoir réussi à retrouver ses proches.

Sauf que mi-juin, plusieurs d’entre eux ont appris la nouvelle et l’exhumation et l’incinération du corps a de nouveau été effectuée. Fin de l’histoire ? Non puisque la municipalité réclame aujourd’hui 1.500 euros de frais d’obsèques à la famille du défunt, rapporte L’Est Républicain. Le frère de la victime, encore choqué par les événements, refuse de régler la note et assure qu’il était facile de le prévenir.

Réponse de l’administration doubiste ? « Nous n’avions aucun avantage financier à ne pas retrouver la famille puisque nous avons pris en charge les frais d’obsèques. À présent, le défunt n’est plus considéré comme une personne dépourvue de ressources. Nous avons donc adressé la facture au notaire chargé de la succession. »