Ce mercredi, peu avant 8 heures, alors qu’ils attendaient leur car scolaire, deux adolescents, ont été percutés à Sauveterre-de-Guyenne par une automobiliste qui a fait un malaise au volant, rapporte à 20 Minutes la gendarmerie de la Gironde.

Trois personnes attendaient à l’arrêt de bus et deux d’entre eux, une fille et un garçon âgés de 14 ans et élèves au lycée de la Réole, ont été grièvement blessés. Le garçon a été héliporté vers le CHU Pellegrin et la jeune fille transportée à l’hôpital de Langon. La conductrice de la voiture a aussi été conduite à Langon pour vérifier son état de santé, après son malaise.