Selon une information de La Provence, un jeune homme est entre la vie et la mort après avoir été victime de plusieurs tirs dans une cité marseillaise des quartiers nord. Les faits se sont produits samedi vers 23 heures à la cité du Castellas dans le quinzième arrondissement de la cité phocéenne.

La victime, non identifiée, est âgée d’une vingtaine d’années. Elle est hospitalisée à l’hôpital Nord et son pronostic vital était engagé. Une enquête a été ouverte et confiée aux membres de la police judiciaire de Marseille.