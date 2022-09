Deux détenus sont morts dans la nuit de vendredi à samedi au centre pénitentiaire de Longuenesse dans le Pas-de-Calais, sans lien entre les deux décès, donnant lieu à l’ouverture de deux enquêtes pour déterminer les causes de leur mort, a indiqué le parquet ce samedi. Ces deux hommes, nés en 1979 et 1982, sont décédés « a priori de mort naturelle » et ne se sont pas suicidés, précise le parquet de Saint-Omer.

Les deux détenus n’avaient « rien à voir » l’un avec l’autre et ne se côtoyaient pas, l’un des deux se trouvant dans le bâtiment de la « structure d’accompagnement vers la sortie », a-t-on ajouté de même source, soulignant le caractère « assez exceptionnel » de ces deux décès quasi simultanés. Deux enquêtes ont été ouvertes pour déterminer leurs causes. Des autopsies doivent avoir lieu la semaine prochaine.

« Un malaise dans la nuit »

« On attend le résultat des analyses toxicologiques. Ce sont des personnes jeunes, qui n’avaient pas de maladies particulières », a indiqué le parquet. Selon le délégué syndical UFAP-UNSA Yannick Lefebvre, le premier détenu était arrivé vendredi vers 17 heures au centre pénitentiaire et avait alors été vu par un médecin. Il a ensuite « fait un malaise dans la nuit » et son codétenu a alerté les surveillants, qui ont effectué les gestes de premiers secours sans réussir à le sauver.









Le second détenu a été découvert décédé dans son lit dans la structure d’accompagnement vers la sortie « ce matin à la prise de service », selon Yannick Lefebvre. « C’est difficile pour les collègues, c’est rare d’avoir deux décès en une nuit », a-t-il souligné.