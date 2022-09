Le pire a été évité. Un policier n’est pas passé loin d’un drame, mercredi vers 11 heures à Besançon. Alors qu’il progressait dans l’escalier d’un immeuble, l’agent a vu arriver un… scooter. Le véhicule avait visiblement été lancé de manière volontaire afin d’empêcher la progression des forces de l’ordre, selon L’Est Républicain.

« Ça arrive qu’on nous lance dessus des caddies, mais les scooters sont plutôt montés par les ascenseurs et utilisés par les dealers pour entraver le passage à l’étage qui les arrange », a expliqué le policier au quotidien régional. Il n’a pas été touché et deux individus ont été interpellés et placés en garde à vue.