Les investigations sur les extorsions dénoncées par le footballeur Paul Pogba se sont accélérées avec le placement en garde à vue, mercredi, de Mathias Pogba et de quatre autres personnes. Le frère aîné du joueur de la Juventus Turin « s’est présenté aux services de police afin d’être entendu », indique à 20 Minutes son avocat, Me Yassine Bouzrou. « Il conteste fermement toute participation aux faits de séquestration et d’extorsion avec arme dont son frère Paul Pogba aurait été victime », ajoute-t-il. La garde à vue des cinq hommes, âgés de 27 à 36 ans, peut durer 96 heures, les faits dont ils sont suspectés ayant été commis en bande organisée, nous précise une source judiciaire.

Outre Mathias Pogba, 32 ans, les enquêteurs de la police judiciaire entendent, dans leurs locaux de Nanterre (Hauts-de-Seine), des amis ou des proches des frères Pogba. Ces gardes à vue ont été ordonnées dans le cadre de l’information judiciaire ouverte le 2 septembre à Paris pour, notamment, extorsion avec arme, enlèvement ou séquestration en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs. L’affaire avait démarré le 16 juillet, après que le milieu de terrain de l’équipe de France a déposé plainte auprès du parquet de Turin, en Italie, où il rejoue depuis juillet dernier.

13 millions d’euros lui aurait été réclamé

Le joueur dénonçait alors des tentatives d’extorsion entre mars et juillet 2022 se chiffrant à plusieurs millions d’euros. Mais les faits n’ont été révélés au grand jour qu’avec la publication, le 27 août, d’une vidéo énigmatique de Mathias Pogba, lui-même footballeur professionnel, qui promettait des « révélations » sur son frère. Lors de sa première audition devant les enquêteurs, Paul Pogba a raconté avoir été piégé par des amis d’enfance et deux hommes encagoulés, armés de fusils d’assaut, lui reprochant de ne pas les avoir aidés financièrement, selon des informations de France Info, confirmées à l’AFP par une source proche du dossier.

Une somme de 13 millions d’euros lui aurait été réclamée et il assure avoir versé 100.000 euros. Le milieu de terrain de 29 ans avait alors affirmé avoir reconnu son frère aîné Mathias parmi les suspects. Lors d’une autre audition, il a estimé devant les enquêteurs que Mathias était « sous la pression » des personnes voulant lui soutirer de l’argent.

Tentative de discrédit

Dans cette affaire, le nom de la star du football français Kylian Mbappé apparaît aussi. Paul Pogba a expliqué aux enquêteurs que « ses maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages dans lesquels il aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort » à l’attaquant du PSG. Le joueur de la Juve a démenti ces allégations.

Kylian Mbappé a confié début septembre avoir choisi de « faire confiance à sa parole (celle de Paul Pogba), dans l’intérêt de l’équipe de France ». « Il m’a appelé et m’a donné sa version des faits », a-t-il ajouté, assurant que cette affaire n’avait pas détérioré les relations entre les deux joueurs.