Une nouvelle histoire de grand félin vient agiter les Hauts-de-France. On se souvient de la panthère d’Armentières et du Puma du Pas-de-Calais. Toutes deux ont eu des épilogues plutôt mystérieux. Mardi, c’est à Roubaix, près de Lille, qu’un animal sauvage a été découvert. Sauf que cette fois la fin n’est plus mystérieuse, mais tragique.

Ce sont les employés municipaux s’occupant des parcs et jardins qui ont alerté la police municipale après la découverte d’un cadavre d’animal sauvage, sans doute mort depuis plusieurs jours selon les agents qui ont effectué les premières constatations.

Un « lynx ou un serval »

L’animal, un « lynx ou un serval » gisait, enveloppé dans une couverture, sur un rond-point arboré de la commune. Un détail qui prouve que le grand félin est mort à l’endroit où il était détenu certainement illégalement par son propriétaire. La police rappelle en effet que la détention d’un animal sauvage est strictement encadrée.

Le cadavre a été déposé à la LPA de Roubaix afin que soit déterminée avec exactitude son espèce. Contactée, la LPA s’est refusée à tout commentaire, indiquant simplement que la police de l’environnement était en charge des investigations.