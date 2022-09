Un grave accident de la route a eu lieu ce mercredi matin sur la commune d’Aigrefeuille, au sud-est de Toulouse. Les pompiers de la Haute-Garonne ont été appelés peu avant 6h30 du matin pour prendre en charge cinq personnes, âgés de 24 à 29 ans, qui se trouvaient dans le même véhicule.

A leur arrivée sur place, deux des jeunes, un homme et une femme, se trouvaient en urgence absolue. Ils ont été soignés par les sapeurs pompiers et les médecins du Samu, qui a envoyé deux équipes, avant leur transfert vers l’hôpital de Toulouse. Les trois autres passagers du véhicule, deux jeunes femmes et un jeune homme, étaient plus légèrement blessés.

Au total, cinq engins et 23 membres du Service départemental d’incendie et de secours ont été nécessaires pour cet accident de la route qui ne concernait qu’un seul véhicule. La gendarmerie était aussi présente pour mener une enquête sur les circonstances de ce drame de la route.