Le chanteur anglais Murray Head, connu pour de célèbres tubes comme Say It Aint' So ou One night in Bangkok a été victime d’un accident de la route à Gan, dans les Pyrénées-Atlantiques ce lundi 12 septembre, rapporte France Bleu Béarn Bigorre. Comme l’a révélé La République des Pyrénées, sa voiture a percuté un poids lourd sur la nationale 134.Le septuagénaire qui vit dans le Béarn était conscient à l’arrivée des secours et a été pris en charge en urgence relative.

Le chanteur avait passé la journée à Pau, après une interview ce lundi matin dans les locaux de la Radio France Bleu Béarn Bigorre. Le chauffeur du camion toupie qu’il a percuté n’est pas blessé. La route a été brièvement coupée dans les deux sens, le temps d’évacuer les véhicules accidentés.