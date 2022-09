Ce sont les surveillants qui l’ont découvert dans sa cellule, partagée avec un autre détenu, et ont essayé de le réanimer. En vain. Un jeune homme est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à la maison d’arrêt de Rennes-Vezin, a-t-on appris auprès du parquet, confirmant une information du Télégramme. Les causes du décès ne sont pour l’heure pas connues. Une autopsie doit être réalisée ce lundi après-midi et une enquête en « recherche des causes de la mort » a été ouverte.

Né en 1997, le jeune détenu était en détention provisoire dans le cadre d’une information judiciaire instruite à Nantes dans laquelle il était mis en examen pour des faits de trafic de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs, blanchiment, transport et détention d’armes de catégorie B.