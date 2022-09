Ce sont les agents d’entretien qui ont découvert les dégâts ce vendredi matin. Le golf de Pulnoy, a côté de Nancy en Meurthe-et-Moselle, avait été l’objet de dégradations, rapporte L’Est Républicain.

Précisément, les trous 12, 13, 14 et 15 ont tous été bouchés à l’aide de ciment. Les greens a proximité ont eux été abîmés et des inscriptions tracées à la peinture. On peut y lire « il y a de l’eau ? », « J’ai soif ! » ou « Gaïa crève ». Soit des messages qui peuvent faire penser à des actes provenant d’activistes écologistes.

La direction du golf devrait porter plainte, selon le quotidien régional.

Ce n’est pas la première fois que des golfs sont pris pour cible, comme la semaine dernière dans l’Oise.