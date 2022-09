Il a quitté son domicile de Fleurance, dans le Gers, le mercredi 7 septembre vers 16h30. Les gendarmes lancent un appel à témoins après la « disparition inquiétante » d’Enzo Chaouchi, un adolescent de 13 ans.

Le jeune garçon mesure 1,70 m, il est de corpulence normale, ses cheveux sont courts et châtains. Au moment de sa disparition, Enzo était vêtu d’un short et d’un tee-shirt bleu et portait des baskets noires.

Si vous détenez des informations sur son parcours et si vous l’avez aperçu, vous pouvez composer le 17 ou contacter directement la compagnie de gendarmerie de Fleurance au 05 62 06 10 17.